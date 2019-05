Commissaris Groningen: we zijn nog niet veilig

René Paas, de Groningse commissaris van de Koning, wil dat de gaskraan zo snel als mogelijk wordt dichtgedraaid. Dat zegt hij in een reactie op de aardbeving met een kracht van 3.4, die woensdagmorgen plaatsvond in de provincie Groningen. “Deze beving maakt in één klap duidelijk dat Groningen nog niet veilig is”, aldus Paas.

“Een aardbeving komt altijd als een verrassing, maar het was ons bekend dat er nog zo’n grote klap kon komen”, zegt de commissaris, die zelf in de stad Groningen was, maar de aardschok niet heeft gevoeld. “Dit vergroot voor de inwoners van Groningen wel het gevoel van onveiligheid. Het zal ook leiden tot meer verontwaardiging over het achterblijven van het tempo in het afbouwen van de gaswinning, het oplossen van schade en de versterking van huizen.”

Volgens Paas laat de beving de noodzaak zien dat de gaswinning zo snel als mogelijk moet worden afgebouwd. “Meer gas terug is altijd beter”, zegt Paas. Ook wil de commissaris dat de nieuwe schades snel en ruimhartig worden afgehandeld. “We zagen bij het schadeloket van de overheid een voorzichtig positieve ontwikkeling dat na jaren voor het eerst meer schades werden afgehandeld dan dat er meldingen bij kwamen. Dat patroon kan nu worden omgekeerd en dat moeten we voorkomen.”

Ook de versterkingsoperatie moet volgens Paas meer snelheid krijgen. “Het is duwen en trekken om meer capaciteit te krijgen voor het opnemen van versterkingsadviezen. Ik wil gewoon dat er nog dit jaar feitelijk wordt versterkt. De Groningers willen resultaten zien. Ze willen een gevoel van veiligheid.” Het vlot trekken van de versterking is een belangrijk bespreekpunt tussen het Rijk en de lokale en regionale overheden in Groningen. “We zaten en zitten erbovenop”, zegt Paas. “We bereiken wel akkoorden, maar voor de mensen in het gebied is er nog weinig veranderd.”

Paas weet niet of de nieuwe beving een ‘gamechanger’ zal zijn in de discussie rond de gaswinning en de versterking. “Na de zware beving van 3.4 in Zeerijp vorig jaar, zag je dat er ineens heel snel een schadeprotocol lag. Dat was juridisch proza. We hebben op 5 juni een volgend bestuurlijk overleg gepland, maar de Groningers mogen er zeker van zijn dat er de komende dagen intensief overleg zal zijn en het vergroten van de capaciteit in de versterkingsopgave is daarin een belangrijk punt. Ik ga vandaag ook zeker met meerdere ministers contact hebben over deze klap.”