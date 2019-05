Hotel Zaandijk drie maanden langer dicht

Het hotel in Zaandijk dat eind april een maand werd gesloten na een explosie blijft drie maanden langer dicht. Dat heeft burgemeester Jan Hamming woensdag besloten. De ontploffing lijkt volgens de politie een doelgerichte actie.

Op 24 april vond ’s nachts een ontploffing plaats bij het hotel. Daarop werd besloten het gebouw eerst vier weken te sluiten. Die termijn wordt nu met drie maanden verlengd om de veiligheid voor de omgeving te waarborgen. Daarnaast krijgt de politie door de verlenging de mogelijkheid om het onderzoek af te ronden.

Een onbekende legde destijds iets neer wat is ontploft. De persoon was in het zwart gekleed en ging er na de explosie vandoor op een scooter zonder kentekenplaat.

Er raakten geen mensen gewond. Ongeveer dertig hotelgasten werden geƫvacueerd en elders ondergebracht. Het hotel ligt op loopafstand van de Zaanse Schans, waar dagelijks duizenden toeristen komen.