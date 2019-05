Deel operaties geschrapt door personeelstekort

Het Dijklander Ziekenhuis, met vestigingen in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam, schrapt in de zomermaanden een deel van de operaties. Dat heeft alles te maken met een personeelstekort in de operatiekamers, gekoppeld aan het feit dat medisch personeel vakantie opneemt.

Volgens de medisch manager van het ziekenhuis vervalt 20 procent van de ingrepen en gaat de overige 80 procent gegarandeerd door. Spoedzorg, intensive care en acute opvang van patiƫnten blijven buiten schot.

Het ministerie van VWS meldde juist donderdag dat het personeelstekort in de zorg terugloopt, doordat het aantal zijinstromers en herintreders toeneemt. Tegelijk groeit het aantal mensen dat de zorg verlaat.