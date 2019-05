Nederlandse kandidaten uit Portugal en China

Niet elke Nederlandse kandidaat voor het Europees Parlement woont in Nederland. Sommige kandidaten zijn ingeschreven in Brussel, zoals de zittende parlementariërs, maar er zijn ook kandidaten die in landen als China en de Verenigde Staten wonen. In totaal zeventien kandidaten wonen buiten Nederland. Dat mag, zegt de Kiesraad.

Sommige kandidaten werken als diplomaat in het buitenland. PvdA-kandidaat Kavish Bisseswar vertegenwoordigt Nederland bijvoorbeeld in de Chinese hoofdstad Peking. Michael Pistecky (VVD) werkt op de ambassade in Parijs. Eline van Nistelrooij (GroenLinks) was tot voor kort vice-consul in Shanghai, maar is onlangs teruggekeerd naar Nederland. CDA-kandidaat Henk Jan Ormel werkt in Rome bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Andere kandidaten wonen om andere redenen buiten Nederland. Zo woont Dirk Jan Eppink, lijsttrekker van Forum voor Democratie, al jaren met zijn gezin in New York. Hij heeft aangekondigd dat hij naar Den Haag verhuist. Sander Chan, kandidaat voor GroenLinks, woont in Keulen en werkt als onderzoeker bij een denktank in Duitsland. Partijgenote Sjoukje van Oosterhout werkt in Londen voor Friends of the Earth, een internationale milieubeweging waarbij onder meer Milieudefensie is aangesloten. Helen Stuger van 50PLUS staat ingeschreven in het Portugese Portimão en partijgenoot André van Wanrooij in San Bartolomé de Tirajana op Gran Canaria. Oud-topdiplomaat Justus de Visser, lijstduwer van nieuwkomer VOLT, woont in Antwerpen.

Lijsttrekkers Marcel de Graaff (PVV), Sophie in ’t Veld (D66) en Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), die al in het Europees Parlement zitten, wonen in Brussel en omgeving. Dat geldt ook voor fractiemedewerkers Jimmy Bastings (CDA), Lara Wolters (PvdA) en Jannes de Jong (ChristenUnie-SGP). Sabine Klok (GroenLinks) en Anita Pannebakker (D66) werken voor de Europese Commissie en wonen daarom in Brussel.

Drie groepen komen in aanmerking voor de Nederlandse zetels in het Europees Parlement. Dat zijn Nederlanders die in Nederland wonen, Nederlanders die in het buitenland wonen en burgers van andere EU-landen die in Nederland wonen. Een Spanjaard uit Amsterdam mag bijvoorbeeld voor een Nederlandse partij kandidaat zijn. Wanneer een Nederlander die buiten de EU woont, verkozen wordt, is het niet nodig om te verhuizen. Ze mogen in Peking, Shanghai of New York blijven wonen en in het Europees Parlement plaatsnemen.