Timmermans: overal behoefte aan ander Europa

Voor PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans smaakt de overwinning van de PvdA bij de Europese verkiezingen naar meer. “Ik merk dat er overal in Europa, in heel veel landen, een behoefte is aan een ander Europa”, zei hij tegen de NOS.

Timmermans denkt dat veel Europeanen meer samenwerking willen tegen klimaatverandering, op het sociale vlak en bij de aanpak van grote bedrijven die nauwelijks belasting betalen. “Dat zijn thema’s die ik in heel Europa tegenkom, en waar de sociaaldemocratie zich voor inzet.”

De PvdA’er, die namens de Europese sociaaldemocraten kandidaat is om voorzitter te worden van de nieuwe Europese Commissie, wijst er verder op dat pro-Europese partijen het best gescoord hebben. “Er is in Nederland echt duidelijk een meerderheid die wil dat de Europese Unie een rol blijft spelen om die problemen aan te pakken”, concludeert hij.