PVV-leider Geert Wilders heeft donderdag zijn stem uitgebracht voor de Europese verkiezingen. Hij deed dat in basisschool De Meerpaal in de wijk Duindorp in Den Haag. De PVV krijgt in die buurt vaak veel stemmen.

Bij de vorige Europese verkiezingen, vijf jaar geleden, werd de Partij voor de Vrijheid de derde partij van het land, na D66 en CDA. De partij kreeg vier zetels. Nu staat de partij van Wilders in de peilingen op één of twee Europese zetels.