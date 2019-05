Voorarrest Thijs H. 90 dagen verlengd

De rechtbank in Limburg heeft het voorarrest van Thijs H. met negentig dagen verlengd. Hij werd donderdag voorgeleid aan de raadkamer. De rechtbank maakte vrijdagochtend bekend dat hij langer vast blijft zitten.

Ook blijft hij in belang van het onderzoek in beperkingen voor de maximale duur van veertien dagen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De 27-jarige Thijs H. wordt verdacht van het ombrengen van drie wandelaars in Den Haag en Heerlen. Hij moet ter observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum, besliste de rechter-commissaris van de rechtbank in Roermond op 15 mei. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van drievoudige moord of doodslag.

H. wordt verdacht van het doden van een 68-jarige man een een 63-jarige vrouw op de Brunssummerheide op 7 mei en een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag op 4 mei.

Na de termijn van negentig dagen moet de strafzaak voor de eerste keer bij de rechtbank op zitting komen. Op dit moment is nog niet te zeggen of de zaak dan inhoudelijk behandeld zal worden of pro forma, aldus de rechtbank.