Opgeluchte Thieme: ongelooflijk trots

Marianne Thieme is “ongelooflijk trots” op het optreden van haar Partij voor de Dieren en haar zusterpartijen in de Europese verkiezingen. Maar opgelucht is ze ook, want het leek er even om te spannen of de PvdD haar zetel wel zou behouden.

Thiemes partij en haar Duitse en Portugese geestverwanten lijken samen vier zetels te halen. Dat zou een verdubbeling zijn. Tot dusver telde het Europees Parlement alleen een Duitse en een Nederlandse vertegenwoordiger van de dierenpartijen.

Dat is ook nodig, stelt Thieme, want “de EU is vanaf haar oorsprong een belangenbehartiger voor de landbouw. Dieren verdienen een stem in het Europees parlement” om weerwoord te bieden.