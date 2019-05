Flixbus heeft het flink drukker

Busmaatschappij Flixbus, die in Nederland rijdt, maar ook tussen bijvoorbeeld Nederland en België, Frankrijk en Duitsland, heeft het dinsdag extra druk door de stakingen in het ov.

“Op dit moment hebben we ongeveer vier keer zo veel boekingen voor binnenlandse trajecten als afgelopen dinsdag. Zelfs voor internationale verbindingen, vooral tussen Nederland en België, Nederland en Frankrijk en Nederland en Duitsland, zien we een toename van 50 procent in de boekingen, vergeleken met afgelopen dinsdag”, aldus een woordvoerster.

Er zijn nog wel vrije plekken, zo zegt ze. “En we kunnen altijd op korte termijn de capaciteit verhogen, door bijvoorbeeld een dubbel- in plaats van een eendekker in te zetten.”