‘Michael P. is schuldig aan moord’

De ouders en de broer van Anne Faber zijn ervan overtuigd dat Michael P. zich schuldig heeft gemaakt aan moord. Zij geloven niets van P.’s verklaring dat hij Faber op 29 september 2017, nadat hij haar had verkracht, in een impuls heeft gedood. Tal van punten in zijn relaas kunnen eenvoudigweg niet kloppen, menen de nabestaanden van Faber. Zij vinden dat het hof de “zeer onbetrouwbare” verklaring van P. naast zich moet neerleggen en hem moet veroordelen voor moord, omdat hij Anne Faber doelbewust om het leven heeft gebracht.

Dat betoogde de advocaat van de familie Faber, Ruth Jager, dinsdag tijdens het proces in hoger beroep tegen P. De rechtbank, die P. veroordeelde tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging, vond vorig jaar dat er reden was te twijfelen aan P.’s verklaring, maar het bewijs voor moord achtte zij niet geleverd. De rechtbank hield het op gekwalificeerde doodslag (doodslag gepleegd om de verkrachting te verhullen).

Volgens Jager is P. “extreem slim in misleiding” en houdt hij voortdurend iedereen voor de gek, van rechter tot gedragsdeskundige. Objectieve gegevens rond de gewelddadige dood van Faber wijzen volgens de familie uit dat P. heeft gelogen over het doden van Faber. P. heeft veel meer geweld gebruikt dan hij heeft toegegeven, voordat hij de jonge vrouw de keel doorsneed, betoogde Jager onder meer.

De ouders en broer van Anne Faber komen dinsdagmiddag zelf aan het woord.