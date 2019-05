CDA-Kamerlid Bruins Slot wordt gedeputeerde

CDA’er Hanke Bruins Slot verruilt de Tweede Kamer voor een baan als gedeputeerde in Utrecht. De 41-jarige Bruins Slot zat negen jaar in de Kamer en groeide daar uit tot een van de steunpilaren van de CDA-fractie.

De naam van Bruins Slot viel nog even in de Haagse wandelgangen toen haar fractie op zoek moest naar een opvolger voor leider Sybrand Buma, maar dat werd fractiegenoot Pieter Heerma. De nieuwe fractievoorzitter zal Bruins Slot “zeer missen. Tegelijkertijd is dit voor haar een mooie nieuwe uitdaging en krijgt Utrecht met haar een uitstekende gedeputeerde.”

De voormalige legerofficier boog zich de afgelopen jaren in de Kamer vooral over Defensie, volksgezondheid en sport.