ICT moet voorrang krijgen bij fiscus

De Belastingdienst heeft de handen meer dan vol aan de broodnodige vernieuwing van verouderde ICT-systemen. Om ervoor te zorgen dat daarvoor voldoende capaciteit beschikbaar is, moet de politiek mogelijk pas op de plaats maken met het bedenken van complexe nieuwe wetgeving.

Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel (FinanciĆ«n) aan de Tweede Kamer. Hij stelt vast “dat een steeds groter deel van de ICT-capaciteit op gaat aan beheer en onderhoud.” Daardoor wordt de ruimte voor nieuwe wetgeving, modernisering en vernieuwing van de Belastingdienst beperkt, aldus Snel.

“In het uiterste geval kan het zijn dat er een beleidsluwe periode moet worden overwogen”, meldt de staatssecretaris. Hij kijkt ook of het mogelijk is om in sommige gevallen nieuw fiscaal beleid over te laten aan andere uitvoerende instanties dan de Belastingdienst.