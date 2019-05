Minister: bericht zorgvacatures te rooskleurig

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het verwachte personeelstekort in de gezondheidszorg te rooskleurig voorgesteld, erkent minister Hugo de Jonge. Hij komt daarmee een geërgerde Tweede Kamer tegemoet. Die is boos dat De Jonges ministerie gunstiger cijfers toeschreef aan het kabinetsbeleid, terwijl die vooral het gevolg waren van een andere rekenmethode.

De oppositie, maar ook regeringspartijen D66 en VVD, voelen zich bedrogen. “Bijna alle Kamerleden hebben deze verkeerde indruk gekregen”, zegt D66’er Vera Bergkamp.

De Jonge geeft toe dat het persbericht dat het ministerie uitstuurde “onevenwichtig” was en “anders had gemoeten. Point taken. Ik zal daar volgende keer met extra zorg op letten.”

Hij tekent wel aan dat van boze opzet, zoals onder andere de PVV hem aanwrijft, geen sprake was. Het kabinet heeft er helemaal niets bij te winnen om de personeelstekorten minder ernstig voor te stellen dan ze zijn, houdt De Jonge vol. “We hebben er belang bij dat iedereen wakker blijft en de urgentie snapt.”