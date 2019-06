Een 20-jarige automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag in het Gelderse Haarlo om het leven gekomen door een eenzijdig ongeval.

De automobilist, afkomstig uit het naburige Neede, reed vanuit Haarlo richting Borculo. Op de Borculoseweg raakte hij de macht over het stuur kwijt en raakte een boom, aldus de politie. De auto kwam verderop tot stilstand tegen een andere boom.