NL-Alert ook op digitale reclamezuilen

De halfjaarlijkse controleberichten en de waarschuwingen van NL-Alert verschijnen met ingang van maandag ook op ruim 1200 digitale reclamezuilen. Die staan vaak in de buurt van stations of winkelcentra. Het is voor het eerst dat het controlebericht daarop wordt getoond.

In december vorig jaar waren voor het eerst berichten van NL-Alert te zien op de digitale vertrekborden voor bus-, tram- of metro. Zo’n 300.000 mensen van 12 jaar en ouder kregen het controlebericht bij haltes en op stations onder ogen. Het controlebericht dat op 3 december 2018 werd verzonden, is door ruim 11 miljoen mensen van 12 jaar en ouder ontvangen.

Door een NL-Alert informeert de overheid de bevolking over een ramp in de buurt en hoe in dat geval het beste kan worden gehandeld. De boodschap wordt via mobiele telefoons verzonden bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. Wie het controlebericht op maandag 3 juni rond het middaguur ontvangt, heeft een correct ingesteld mobieltje.