Stijging AOW-leeftijd breekpunt voor SP

De SP praat niet mee over een pensioenakkoord omdat het kabinet vasthoudt aan een toekomstige stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd. “Daarmee gooien ze de deur voor steun van de SP dicht”, zegt partijleider Lilian Marijnissen.

De SP trok tot dusver samen op met de vakbonden, en de overige linkse oppositiepartijen voor een beter pensioenstelsel. Maar waar GroenLinks en de PvdA maandag rond lunchtijd spraken over de pensioenen met premier Mark Rutte en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken, schoof de SP niet aan.

Koolmees liet al weten dat eerdere gesprekken met de SP “over en weer te weinig aanknopingspunten” hadden opgeleverd. De minister praat vanaf maandagavond verder met werkgevers en vakbonden. Het overleg over een nieuw pensioenstelsel werd vorig jaar november afgebroken omdat de standpunten nog te ver uiteen lagen.

Inmiddels liggen de kaarten anders, mede doordat het kabinet vanaf volgende week niet meer kan rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer en steun nodig heeft van oppositiepartijen. Over een langzamere stijging van de AOW-leeftijd valt nu te praten, mogelijk zelfs over een tijdelijke bevriezing.

De SP gaat dat evenwel niet ver genoeg. De partij ziet eigenlijk het liefst dat de AOW-leeftijd weer als vanouds op 65 jaar in steen wordt gebeiteld. De eis van 66 jaar die samen met de bonden en de andere linkse partijen op tafel is gelegd, is volgens Marijnissen “een compromis” en hooguit “een stap in de goede richting”.