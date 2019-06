Tbs geëist voor man die partner doodstak

De 42-jarige Ljubisa O., die verdacht wordt van het doodsteken van zijn vrouw, moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt tbs met dwangverpleging krijgen. O. zou april vorig jaar in hun woning in Bodegraven zijn vrouw met 71 messteken om het leven hebben gebracht.

O. heeft een lange historie van psychische problemen, hij zat eerder al een aantal jaren in instellingen. Volgens het OM kan de dood van zijn vrouw O. niet strafrechtelijk aangerekend worden, daarom is er geen gevangenisstraf geëist maar de maatregel tbs.

De man, geboren in voormalig Joegoslavië, legde maandag in de rechtbank in Den Haag opnieuw een warrige verklaring af: hij zou ‘enkel’ drie keer hebben gestoken, hij weet er niets meer van, zijn vrouw zou hem hebben mishandeld, de buurman zou haar hebben gedood.