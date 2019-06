‘UWV geeft gedetineerden onterecht uitkering’

Een groot aantal gedetineerden krijgt een uitkering van het UWV hoewel zij daar geen recht op hebben. Dat komt naar voren uit onderzoek van Nieuwsuur. De uitkeringsinstantie UWV, die de laatste tijd al vaker negatief in het nieuws kwam, is van het probleem op de hoogte.

Volgens de wet hebben gevangenen geen recht op een uitkering. Zij moet het UWV melden als zij de gevangenis ingaan, maar Justitie stelt de uitkeringsinstantie voor de zekerheid op de hoogte van alle nieuwe gedetineerden. Daarna moet het UWV controleren of er gedetineerden met een uitkering tussen zitten.

En daar gaat het vaak mis volgens Nieuwsuur. Dat komt onder meer omdat het UWV werkt met een sterk verouderde databank. Ook worden processen onvoldoende bewaakt. Medewerkers van het UWV deden de afgelopen jaren zeker vijf onderzoeken naar het probleem. Ook de Raad van Bestuur weet ervan.

Onderzoek wijst uit dat van de 2200 gedetineerden met een uitkering er 550 verkeerd zijn verwerkt waardoor de uitkering niet is gestopt. Uit een steekproef onder 68 meldingen van gedetineerden die in 2017 zijn vastgezet, blijken er 62 niet goed verwerkt. In 36 gevallen bleek de gedetineerde nog een uitkering te krijgen.

Het ministerie van Sociale Zaken zegt niet op de hoogte te zijn van deze kwestie. Het departement wil hierover in gesprek met het UWV. Kamerleden van VVD, CDA, GroenLinks en SP zeggen in Nieuwsuur opheldering te willen.

Vorig jaar kwam via Nieuwsuur naar buiten dat Poolse arbeidsmigranten op grote schaal frauderen met hun WW-uitkering.