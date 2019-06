Verhoging rente op studielening van tafel

De rente op studieleningen gaat niet omhoog. Het kabinet ziet van dat plan af nu de Eerste Kamer het dreigt te dwarsbomen.

Het kabinet wilde de rente op studieleningen vanaf volgend jaar baseren op de tienjaarsrente in plaats van de vijfjaarsrente. De hogere renteopbrengsten moesten ervoor zorgen dat het leenstelsel betaalbaar blijft en de schatkist tegen een stootje kan, betoogde D66-minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

Studenten en de oppositie liepen de afgelopen tijd te hoop tegen de renteverhoging. Ook de achterbannen van regeringspartijen CDA en D66 roerden zich.

De Tweede Kamer, waar de regeringscoalitie de gelederen nog gesloten hield, stemde met de hakken over de sloot in. Maar groen licht van de Eerste Kamer is uit zicht door het verzet van de afgesplitste VVD-senator Anne-Wil Duthler en de “grote zorgen” van D66. De senatoren van die partij hadden van hun partijcongres opdracht gekregen de renteverhoging tegen te houden.

Van Engelshoven legde de kwestie woensdag voor aan de ministerraad. Die heeft besloten het voorstel in te trekken.