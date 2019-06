Partijen akkoord over pensioenhervorming

Kabinet, werkgevers en vakbonden zijn het eens geworden over de hervorming van het pensioenstelsel. Dat meldden ingewijden na berichtgeving van de NOS. Vakbond FNV legt het bereikte resultaat dinsdagavond voor aan het ledenparlement. Als dat instemt, wordt woensdag het akkoord gepresenteerd.

Er is onder meer afgesproken dat de pensioenleeftijd minder snel gaat stijgen. Dat was het meest heikele punt van de onderhandelingen. Hiervoor maakt het kabinet structureel 4 miljard euro vrij. Tot 2022 blijft de pensioenleeftijd op 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt die naar 67 jaar in 2024. Als de levensverwachting met een jaar stijgt, gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog.

Verder kunnen mensen met een zwaar beroep drie jaar eerder stoppen met werken. De boete die hier nu nog voor staat, wordt voor de eerste 19.000 euro afgeschaft. Over het brutosalaris daar bovenop moeten werkgevers wel nog een boete betalen.

Zzp’ers worden verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen. Ook moet het eenvoudiger voor ze worden om zich bij een pensioenfonds aan te sluiten.

Het pensioensysteem gaat op de schop. Pensioenuitkeringen kunnen in de toekomst sneller gaan stijgen en in slechte tijden sneller worden gekort. Er komt een einde aan het systeem waarbij jongere werknemers de oudere werknemers subsidiëren.

Eerder op de dag reageerden de leiders van PvdA en GroenLinks al optimistisch nadat ze waren bijgepraat door premier Mark Rutte en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Die voerden in de nacht van maandag op dinsdag urenlang overleg met de werkgevers en vakbonden.

Voor de FNV is de steun van beide linkse partijen van belang. En het kabinet wil brede steun in het parlement voor het pensioenakkoord. Bovendien heeft de coalitie in de Senaat geen meerderheid.

Er zat druk op de onderhandelingen. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde maandag nog dat volgend jaar al pensioenkortingen dreigen voor drie pensioenfondsen met 2 miljoen deelnemers. Een jaar later dreigt dat voor nog eens 7,7 miljoen Nederlanders.