Wiebes weer door het stof om ‘bevinkje’

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) is ook in de Tweede Kamer door het stof gegaan omdat hij de relatief zware aardbeving die Groningen twee weken geleden trof, een “bevinkje” noemde. De bewindsman zei direct al sorry, en de dag daarna opnieuw. “Maar het past om dat hier ook te herhalen”.

Tijdens een bezoek van Wiebes aan Groningen vroegen veel inwoners hem om meer haast te maken met de aanpak van de gevolgen van de gaswinning in de provincie. Hij antwoordde daarop dat hij daar al langer mee bezig was en dat hij geen maatregelen “aan de hand van één bevinkje” naar voren kon halen.

“Dat was een hele domme verspreking”, herhaalde Wiebes nog maar eens. “Wat ik alleen maar wilde zeggen was: heb geen aardbeving nodig, wat voor aardbeving ook, om te beseffen dat het sneller moet.” De minister erkende dat de uitspraak kwetsend was voor veel Groningers.