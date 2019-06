Koolmees: blij dat de polder levert

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) is “blij” dat “de polder levert” en er een akkoord ligt over de pensioenhervormingen. Hij gaat zo snel mogelijk aan de slag met de uitwerking, zodat de kortingen op de pensioenen die voor volgend jaar dreigen nog kunnen worden afgewend.

Koolmees presenteerde het principeakkoord, dat nog wel wacht op de instemming van de achterban van vakcentrale FNV, woensdag samen met de sociale partners. De minister heeft er “vertrouwen in” dat ook de vakbondsleden zich komende week achter de afspraken zullen scharen. Hij is ingenomen met de steun van oppositiepartijen PvdA en GroenLinks, die hij de afgelopen tijd nauw bij de onderhandelingen heeft betrokken.

Koolmees is “meer dan tevreden en misschien wel een beetje trots” dat de polder en de politiek na jaren van moeizame onderhandelingen “nu samen een antwoord geven op de uitdagingen van de toekomst”. Dat was hard nodig, want “we gaan doen wat we niet langer voor ons uit kunnen schuiven”. Hij spreekt van een evenwichtig akkoord, goed “voor jong en oud”.

Ook FNV-voorzitter Han Busker vindt het akkoord een “hartstikke mooi resultaat”. Hij noemt het zeer verdedigbaar, al legt de bond het zonder stemadvies aan de leden voor.

Dat er een akkoord ligt “is maatschappelijke en economische winst”, vindt werkgeversvoorman Hans de Boer. “Met maatschappelijke voorop.” Al heeft hij “best nog wel wat zorgen”. De nieuwe afspraken moeten kunnen worden opgebracht, waarschuwt hij. De Nederlandse economie kan dat nu wel dragen, maar “de uitdaging is om dat zo te houden”.

Het kabinet buigt zich nu over de uitwerking van de afspraken, samen met de werkgevers, de vakbonden en de pensioenfondsen. Het nieuwe pensioenstelsel moet in 2022 ingaan.