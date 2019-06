Rutte in Kamer over uitstel klimaatcijfers

Premier Mark Rutte moet zich woensdagavond in de Tweede Kamer verantwoorden voor het besluit om de publicatie van de eerste doorrekening van het klimaatakkoord over Prinsjesdag heen te tillen. Een deel van de oppositie vindt dat Rutte informatie heeft achtergehouden.

De premier drong er vorig jaar op aan de analyses van het klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) pas na de derde dinsdag in september naar buiten te brengen, hoewel ze al eerder klaar waren. Nieuwsuur berichtte hierover. Rutte zegt dat er “niks geks is gebeurd”.

Rutte wilde niet dat het een rol zou spelen bij het debat over de begroting, de Algemene Politieke Beschouwingen. Omdat het kabinet nog geen standpunt had ingenomen over de rapporten van het PBL en CPB vreesde hij tijdens dat debat “met meel in de mond” te moeten spreken over klimaatbeleid.

Verder was volgens hem in augustus in de ministerraad afgesproken dat de publicatie eind september zou zijn. Het is volgens hem ook gewoon om met de bureaus te overleggen over de publicatiedatum.