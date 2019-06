Vijftien woningen in Purmerend zijn donderdagochtend ontruimd in verband met een plofkraak bij een bankfiliaal van ABN AMRO. Volgens de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wordt onderzocht of er nog een explosief in aanwezig is.

De plofkraak is gemeld aan het Gildeplein in de wijk Purmer-Noord.