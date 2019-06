OM betreurt brief aan overleden slachtoffer

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam vindt het “uitermate pijnlijk en niet goed” dat het afgelopen week een brief heeft gestuurd aan de in december 2018 doodgeschoten Humeyra. In de brief staat dat het hoger beroep in de strafzaak tegen haar ex-vriend Bekir E. is ingetrokken. Hij werd in augustus 2018 veroordeeld wegens stalking van Humeyra. De brief meldt dat het opgelegde contactverbod in stand blijft.

Bekir E. zit op dit moment echter vast op verdenking van de moord op Humeyra. Op maandag 17 juni dient de tweede niet-inhoudelijke zitting in die zaak.

Het OM betreurt de gang van zaken en laat weten uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. De nabestaanden zijn voor volgende week uitgenodigd voor een gesprek met de hoofdofficier van justitie en de behandelend aanklager.