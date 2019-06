‘Tornado van Nijmegen naar Zutphen’

De tornado die dinsdagavond grote schade aanrichtte in het Gelderse dorp Rheden, is van Nijmegen naar Zutphen getrokken. Volgens meteoroloog Reinout van den Born van weerbureau MeteoGroup heeft de krachtige windhoos een pad van ruim 30 kilometer afgelegd.

Omdat een tornado in Nederland zeer uitzonderlijk is, begon Van den Born woensdag een onderzoek naar de route van de tornado. Volgens hem zorgt een tornado voor “typische schade”: in het getroffen gebied wordt een ravage aangericht, terwijl er vlak daarbuiten veel minder stormschade is. Dat komt overeen met de hoeveelheid ontwortelde bomen, afgewaaide daken en kapot gesprongen ramen in Rheden, maar ook in plaatsen als Nijmegen, Huissen en Dieren.

De windhoos had een breedte van 50 tot 100 meter, stelt de weerman. De gemeenten zijn nog druk bezig om alle schade op te ruimen, terwijl voor vrijdagmiddag voor de derde keer deze week noodweer wordt voorspeld.

Een tornado is een slurf die uit een zeer zware onweersbui ofwel supercel naar beneden komt. Een supercel komt in Nederland bijna nooit voor.