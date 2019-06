Zoektocht naar vermiste Anja Schaap hervat

De brandweer is vrijdagmiddag begonnen met zoeken naar de vermiste Katwijkse Anja Schaap in een sloot naast een camping aan de Noordduinen in de Zuid-Hollandse plaats. Agenten en andere hulpverleners verzamelden zich vrijdagochtend vroeg bij de Noordduinen om het duinengebied richting Noordwijk af te speuren.

Bij de zoekactie naar de 33-jarige vrouw, die sinds vorige week woensdag wordt vermist, zijn boswachters en hulpverleners van de KNRM en het Veteranen Search Team betrokken. Volgens een politiewoordvoerder telt het hele gezelschap zeker tachtig mensen. Hij spreekt van een “zeer groot zoekgebied”.

De vrouw verliet vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag om ongeveer 01.00 uur café In den Blauwen Bock aan de Badstraat en kwam nooit thuis aan. Vorige week vrijdag werd op een weg tussen het café en haar huis haar tas met spullen in een sloot gevonden. Op zaterdag en maandag werd ook al naar haar gezocht.