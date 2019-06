Zorgen om medische crowdfunding

De Nederlandse beroepsverenigingen van oncologen en neurologen maken zich zorgen over de opmars van medisch crowdfunden, meldt de Volkskrant op basis van eigen onderzoek. Ze vrezen het ‘rooskleurige beeld’ dat alternatieve behandelaars in het buitenland schetsen.

Wetenschappers vinden dat de crowdfundsites betrouwbare medische informatie moeten tonen en moeten waarschuwen voor risicovolle en onbewezen therapie├źn.

Medisch crowdfunden groeit sterk in Nederland, met ruim een verzesvoudiging in wervingsacties sinds 2015. Pati├źnten die uitbehandeld zijn of ontevreden over de zorg, vinden tegenwoordig makkelijk een buitenlandse kliniek die beweert ze wel te kunnen genezen, maar die niet door de verzekering wordt vergoed.

Soms gaat het over wetenschappelijk onderbouwde behandelingen die niet in Nederland beschikbaar zijn. Maar vaak wordt geld ingezameld voor klinieken die hun eigen succescijfers presenteren, waarbij effectiviteit en risico’s onduidelijk zijn, aldus de Volkskrant. “De groei van medische crowdfunding is een gift voor alternatieve geneesheren die zieltjes willen winnen”, zegt Haiko Bloemendal, voorzitter van de Vereniging voor Medische Oncologie, tegen de krant.