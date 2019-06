‘NVWA moet optreden tegen pinksterhaan in mand’

Dierenorganisaties willen dat de NVWA zaterdag voorkomt dat op Schiermonnikoog een zogenoemde pinksterhaan in een mand op 18 meter hoogte wordt opgehangen. Tijdens het Kallemooi-feest halen volgens traditie minderjarigen een haan uit een hok, stoppen die in een mand en hijsen die rond middernacht in een hoge mast tussen de kerk en een herberg.

”De haan moet daar drie dagen lang ter vermaak in de mand opgesloten zitten. Het is niet meer dan aannemelijk dat de haan langdurig angst en chronische stress krijgt”, schrijven onder meer Comité Dierennoodhulp en stichting Animal Rights aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die moet volgens hun handhavend optreden tegen deze vorm van dierenleed. De haan wordt op het eiland beschouwd als symbool van vruchtbaarheid.

Kinderen van dierenrechtenactiegroep VeggieSquad gaan in de loop van zaterdag naar Paleis Noordeinde in Den Haag om een petitie te overhandigen. ”Van de RVD kregen we te horen dat we onze post daar mogen afgeven aan een bode”. De wens om koning Willem-Alexander persoonlijk te vragen de haan gratie te verlenen, lijkt niet te worden gehonoreerd.