Wilders: ministerie fout bezig

PVV-leider Geert Wilders is verbolgen dat het ministerie van Justitie niet eerder heeft gemeld dat er in 2014 meer gesprekken zijn geweest over zijn vervolging wegens zijn uitspraak over ‘minder Marokkanen’. Toenmalig minister Ivo Opstelten blijkt zeker een tweede keer te hebben overlegd met het Openbaar Ministerie.

“Wat is dit fout zeg”, twittert Wilders. Hij reageert op een woordvoerder van het ministerie, die tegen de NOS zegt dat het bewuste overleg van 25 september 2014 eerder niet door justitieminister Ferd Grapperhaus is genoemd, omdat daar niet expliciet naar werd gevraagd.

Volgens media is er steeds meer bewijs dat Opstelten invloed uitoefende op het OM om Wilders aan te pakken. De politicus spreekt al sinds zijn vervolging van een politiek proces. Volgens Grapperhaus zijn er geen aanwijzingen voor bemoeienis.