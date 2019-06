Postduif vliegt ruimt 143 km per uur

De postduif Caballero 841 van de broers Herbert en Harald Kamerhuis uit Sibculo (Overijssel) heeft het Nederlandse snelheidsrecord uit 1957 verbroken. Met een gemiddelde snelheid van 143,26 km per uur vloog de vogel in ongeveer 2 uur en 15 minuten vanuit de Franse plaats Étroeungt naar Sibculo, een afstand van ongeveer 330 kilometer.

”Zaterdagmiddag om 13.00 uur werd hij losgelaten en om 15.17 uur viel hij bij ons op de klep”, aldus een trotse Herbert. ”De duiven die toen werden losgelaten hadden de wind in de rug. Het waaide hard en we dachten wel dat hij de 120 km per uur zou kunnen halen, maar je denkt er niet aan dat hij het record zou kunnen verbreken. Het voelt wel fantastisch”. Volgens hem ligt de gemiddelde snelheid van een postduif tussen de 75 en 125 km per uur.

Het oude record staat volgens het Neerlands Postduiven Orgaan op naam van de Amsterdamse kroegbaas Coen Kat. Zijn duif had in 1957 tijdens een zuidwesterstorm een gemiddelde snelheid van 143,00 km per uur.

De begin vorig jaar geboren duif werd door de broers naar het sigarettenmerk genoemd als een soort eerbetoon aan hun vader. Die heeft nooit gerookt, maar was in het verleden wel een fanatiek wielrenner die voor de Caballero-ploeg reed.