Een 35-jarige Amerikaan is maandag op Schiphol opgepakt met een wapen. Beveiligingspersoneel ontdekte het vuurwapen met daarin een patroonhouder met munitie in zijn handbagage bij de securityscan. Daarop kwam de Koninklijke Marechaussee in actie, die de rugzak heeft veiliggesteld en de man heeft aangehouden.

Hij zit nog vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldt de marechaussee dinsdag op Facebook. Het is nog niet duidelijk waarom de man het wapen bij zich had.