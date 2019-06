Politiehond vindt 88-jarige in diepe sloot

Een 88-jarige vrouw uit Almelo die sinds maandagmiddag werd vermist, is in de nacht van maandag op dinsdag teruggevonden in een diepe droge sloot in haar woonplaats. Zij was bij kennis, maar is met onderkoelingsverschijnselen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw werd gevonden door een diensthond, meldt de politie op Facebook.

De plek waar de vrouw lag, was niet zichtbaar vanaf de weg. Nadat zij maandag werd vermist, is een burgernetactie gestart. Volgens de politie konden zij de vrouw vinden door tips van mensen.