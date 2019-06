Koningspaar begint staatsbezoek aan Ierland

Koning Willem-Alexander begint woensdag samen met koningin Máxima aan een staatsbezoek aan de Ierse republiek. Het koningspaar is uitgenodigd door de populaire president Michael D. Higgins die vorig jaar november is begonnen aan zijn tweede ambtstermijn. Het is voor de Ieren het tweede koninklijke staatsbezoek in een maand tijd. In mei bracht het Zweedse koningspaar een visite aan Ierland.

De staatsbezoeken worden door Dublin gezien als evenzovele steunbetuigingen in een tijd van onzekerheid die wordt veroorzaakt door de brexit . Voor Ierland heeft dat grote consequenties, zeker wanneer het buurland met slaande deuren vertrekt en geen nieuwe akkoorden sluit met de EU.

Ierland kijkt tegelijkertijd ook vooruit naar de tijd na brexit en ziet in Nederland een betrouwbare bondgenoot, met veel gelijkgestemde ideeën. Het staatsbezoek geeft de kans dat nog eens te onderstrepen en uit te werken. De koning zal er zeker meer over horen in zijn gesprekken met president Higgins, premier Varadkar en de leiders van Daíl en Senead, het Ierse parlement.

Op de eerste dag van het staatsbezoek is zoals gebruikelijk veel tijd ingeruimd voor ceremonieel, met onder meer een uitgebreid welkom bij het presidentieel paleis, het planten van een boom, een kranslegging in de Garden of Remembrance en het staatsbanket.