Onbekenden zagen jeugdzorgtuchtzaken in na lek

De tuchtzaken die het beroepsregister voor jeugdzorgpersoneel vorige week per ongeluk op de website heeft gezet, zijn hoogstwaarschijnlijk ingezien door enkele bezoekers. Dat is “erg vervelend”, maar de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) heeft vervolgens goed opgetreden, vindt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

De SKJ, dat waakt over de deskundigheid van jeugdzorgpersoneel, wil beslissingen in tuchtzaken openbaar maken om ervan te kunnen leren. Maar de testwebsite, met 34 uitspraken waarin de namen van de betrokken werknemers en kinderen nog zichtbaar waren, is donderdag per abuis online gekomen en bleef het hele weekeinde in te zien.

De Jonge heeft geen reden om aan te nemen dat er meer is gelekt of dat zoiets vaker is voorgekomen. Niettemin is de misstap van de SKJ “erg vervelend voor gedupeerde betrokkenen” en een “onwenselijk signaal richting jeugdprofessionals”. De minister wil voorkomen dat het vertrouwen in het register “wordt geschaad”.