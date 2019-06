Spanje arresteert Nederlandse ‘heroïnekoning’

De politie in de Spaanse regio Galicië heeft een netwerk van drugssmokkelaars opgerold, waar een Turkse Nederlander de grote leverancier voor was. In totaal zijn 17 mensen gearresteerd, onder wie de 61-jarige Sadullah Unnu uit Nederland.

Spaanse media noemen Sadullah Unnu, alias Nicol, onder meer ‘de koning van de heroïne’. Hij wordt gezien als een van de grootste heroïne-handelaars in Europa. Hij had zeven kilo heroïne verstopt in zijn Audi A3 toen hij werd gearresteerd in de stad Pontevedra. De drugshandelaar zou naar verluidt geen mobiel gebruiken en woonde praktisch in zijn auto. Daarmee legde hij dagelijks duizenden kilometers af.

Het politieonderzoek startte in januari toen een drugshandelaar in Ourense veel heroïne begon te verhandelen. Naast 7 kilo heroïne is tijdens de operatie ook 66 kilo aan speed in beslag genomen en duizenden euro’s aan cash.

De Nederlander is in 2008 al eens gearresteerd toen de politie in Spanje haar grootste heroïnevangst ooit deed. Agenten vonden destijds meer dan 316 kilo heroïne op een jacht nabij Barcelona. Sadullah zat ook al een keer in de gevangenis nadat hij in 1994 was gearresteerd. Toen werd in Madrid beslag gelegd op 118 kilo heroïne.