Woonbond pleit voor aanpak verhuurders

De Woonbond pleit voor een landelijk stelsel van vergunningen waarbij verhuurders die over de schreef blijven gaan hun vergunning kwijtraken.

De bond reageert hiermee op klachten van huurders in de commerciële huursector. Uit een rondgang van BNR nieuwsradio bij diverse huurteams in het land blijkt dat honderden huurders in de commerciële huursector vaak tegen bedreigingen of intimidatie door hun huisbaas aanlopen.

Alleen in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen gaat het in een jaar tijd volgens BNR om bijna tweehonderd meldingen. Ook op het recent geopende Meldpunt Commerciële Verhuurders van de Woonbond, stromen er klachten over bedreigingen en intimidatie binnen, aldus de bond.

In Groningen bestaat een dergelijk stelsel om verhuurders aan te pakken. De Woonbond wil dat dit landelijk navolging krijgt.