Jonge wolfjes op de Veluwe

Er lopen zeker drie jonge wolven rond op de Veluwe. De drie behoren tot een nest waarin mogelijk vijf jongen zijn geboren. Het is voor het eerst in twee eeuwen dat er in Nederland weer jonge wolven zijn geboren, aldus de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer.

Terreinbeheerders hebben de jonge wolven op video vastgelegd. Waar de wolfjes precies zijn gezien, wordt geheim gehouden zodat mensen niet naar de beesten op zoek gaan. Staatbosbeheer en Natuurmonumenten roepen wandelaars ook op om het nest met rust te laten en niet over de Noord-Veluwe te gaan rondzwerven.

Wolvenkenners hielden al rekening met de komst van jonge wolven, aangezien er sinds begin dit jaar een wolvenpaar op de Noord-Veluwe woont. Op de Midden-Veluwe heeft zich een solitaire wolvin gevestigd. In de tijd dat wolvinnen vruchtbaar zijn, vond een boswachter van Natuurmonumenten druppels zogeheten oestrusbloed.