Aarzeling in Kamer over afschaffen luchtalarm

In de Tweede Kamer bestaat aarzeling over het afschaffen van het luchtalarm in 2021. Het kabinet wil het dan vervangen door het digitale waarschuwingssysteem NL-Alert. Maar CDA-Kamerlid Chris van Dam vindt dat je “geen oude schoenen moet weggooien voor je nieuwe hebt”. Ook de VVD heeft reserves, bleek bij een overleg met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

De luchtsirenes die gebruikt kunnen worden bij rampen zouden aanvankelijk al volgend jaar verdwijnen. Maar eerder werd besloten dat een jaar uit te stellen, onder meer omdat NL-Alert in de grensstreek nog niet goed functioneerde. Grapperhaus wil in 2021 het luchtalarm alsnog vervangen. Volgens hem kan dat dan zonder bezwaar. Steeds meer mensen kunnen een NL-Alert ontvangen. De minister sprak tegen dat een grote groep ’s nachts zijn telefoon uitzet.

Grapperhaus slaagde er niet in Van Dam en VVD-Kamerlid Antoinette Laan te overtuigen. Hij beloofde de Kamer een brief te sturen om alles nog eens op een rijtje te zetten.