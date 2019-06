Eis: vier jaar cel voor bedreiging Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Maastricht vier jaar cel geëist tegen een 61-jarige Heerlenaar wegens het voorbereiden van moord op PVV-leider Geert Wilders. Hij zou tijdens een verkiezingscampagne op 9 maart in Heerlen hebben gedreigd Wilders met een bijl te doden.

Volgens de verdachte zelf ging het om een uit de hand gelopen grap. Maar de wijkagent tegen wie hij zijn dreigement uitte vond in zijn fietstas een bijl en een baco en in zijn zakken twee stanleymessen.

Wilders was in Heerlen aan het flyeren voor de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart. De verdachte stond met zijn fiets langs de route van Wilders en zou volgens het OM tegen een wijkagent gezegd hebben: “Ik kom voor dat varken, Wilders. Ik heb een bijl in mijn fietstas. Daar sla ik hem zijn kop mee in. Wilders maakt alles kapot en is een varken. Die is nog niet van mij af.”