Inspectie Defensie onderzoekt blikseminslag

De Inspectie Veiligheid Defensie gaat het ongeval op het militaire oefenterrein in Ossendrecht onderzoeken. Daar werd woensdag een aspirant-militair getroffen door de bliksem. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis in Antwerpen en wordt in slaap gehouden. Dertien andere leerlingen raakten lichtgewond.

Omdat bij het incident een zwaargewonde is gevallen, valt het ongeluk onder “een zware categorie”, meldt een woordvoerder. Dan ligt het voor de hand dat de inspectie onderzoek doet. Woensdag is al een oriĆ«ntatie uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek wordt gereconstrueerd wat er precies is gebeurd. Daarnaast wordt nagegaan of volgens protocol is gewerkt. En of er lessen uit het incident zijn te trekken. Wanneer het onderzoek is afgerond, kon de woordvoerder niet inschatten.