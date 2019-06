Jeugddetentie en tbs voor extreme verkrachting

De 19-jarige Rotterdammer Gerson F. is veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs wegens een zeer gewelddadige verkrachting van een toen 20-jarige studente op straat in Rotterdam. De vrouw, die hij ook bijna wurgde, raakte levensgevaarlijk gewond. De rechtbank in Rotterdam gaat hierbij uit van poging tot doodslag.

De straf is veel lager dan de straf die het Openbaar Ministerie wilde, omdat de rechtbank het jeugdstrafrecht heeft toegepast. De aanklaagster had zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist wegens poging tot moord, omdat zij vond dat er sprake was van opzet en voorbedachten rade. De rechtbank gaat echter niet uit van een vooropgezet plan, maar van een opwelling. Ook was sprake van een bewustzijnsvernauwing waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar was, aldus de rechtbank.

F. heeft bekend, maar zei dat hij de vrouw alleen veel pijn had willen doen, omdat hij erg boos was en veel stress had. De verdachte was in de vroege ochtend van 21 juli vorig jaar achter de vrouw aan gefietst van het centrum tot in woonwijk De Esch. Daar viel hij haar aan toen zij haar fiets op slot zette.

Hij sloeg haar en trok met een opgerold t-shirt haar keel met kracht dicht. Daarna verkrachtte hij haar met zijn vingers waardoor zij fors letsel en inwendig een slagaderlijke bloeding opliep. Een spoedoperatie in het ziekenhuis redde haar leven.

Het is volgens de rechtbank noodzakelijk dat F. zo snel mogelijk en langdurig wordt behandeld voor zijn stoornissen. Die liep hij op in zijn jeugd vol geweld, misbruik en verwaarlozing. Om de maatschappij te beschermen moet zijn behandeling plaatshebben in een gesloten en zwaar beveiligde omgeving. De rechtbank benadrukte dat de jeugd-tbs, van maximaal zes jaar, later kan worden omgezet in gewone tbs, mocht dat nodig zijn.

F. moet het slachtoffer, dat anoniem wil blijven, een schadevergoeding betalen van 50.000 euro. De opgelegde straf geldt ook voor twee straatroven, verduistering en een aanranding.