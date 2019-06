Kamer snel akkoord over stijging AOW-leeftijd

De langzamere stijging van de AOW-leeftijd is zo goed als rond. In een laat debat in de Tweede Kamer klonk er maar weinig weerstand tegen het plan van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Over het wetsvoorstel wordt donderdag al gestemd.

De minder snelle stijging maakt deel uit van het bredere pensioenakkoord, dat eerder op de avond werd besproken in de Kamer. Afgesproken is dat de AOW-leeftijd tot 2022 wordt bevroren, op 66 jaar en vier maanden. Daarna loopt deze verder op, maar wel een stuk trager dan eerder gepland. Om dit allemaal voor 1 januari geregeld te hebben, moet het wetsvoorstel voor 1 juli zijn afgehandeld.

Het debat over het pensioenakkoord begon in de middag en werd pas rond 23.00 uur afgerond. De Kamer was over het wetsvoorstel over de AOW-leeftijd aanzienlijk korter van stof, en in meerderheid positief.

Toch klonken er kritische noten. Zo zei Farid Azarkan (DENK) dat zijn fractie het voorstel zal steunen, maar dat het hem eigenlijk niet ver genoeg gaat. Hij wil dat de pensioenleeftijd teruggaat naar 66 jaar, een wens die Corrie van Brenk (50PLUS) ook uitte. Bart van Kent van de SP wil het liefst nog een stap verder gaan, en de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar.

De meest kritische noot werd gekraakt door Edgar Mulder van de PVV. Hij sprak in het eerdere debat al over een “flutakkoord” en zei dat zijn fractie tegen elk onderdeel ervan zal stemmen, inclusief de tragere stijging van de AOW-leeftijd.