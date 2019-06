Muziekles op alle basisscholen stap dichterbij

Alle 42 Nederlandse pabo’s gaan muziekonderwijs geven. Dat is donderdag in aanwezigheid van koningin Máxima bekendgemaakt in theater De Tamboer in Hoogeveen. Nieuwe leraren zijn zo beter voorbereid op hun nieuwe taak, het geven van muziekles. Structurele muziekles voor de 1,6 miljoen basisschoolleerlingen is doel van Máxima’s stichting Meer Muziek in de Klas.

De koningin noemt het “fantastisch” dat leerkrachten de juiste “instrumenten” krijgen om zelfverzekerd voor de klas te staan en de kinderen het plezier te geven van muziekonderwijs. Zangeres Ilse DeLange, ambassadeur van Meer Muziek in de Klas, voegde eraan toe dat het belangrijk is dat onderwijzers “handvatten” krijgen om muziekonderwijs te kunnen geven.

De 42 pabo’s krijgen bij het herstructureren van het muziekonderwijs steun van de stichting, het ministerie van OCW en het Fonds voor Cultuurparticipatie.