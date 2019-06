‘Haagse steker’ geradicaliseerd én gestoord

Malek F., die op 5 mei 2018 in Den Haag drie willekeurige mensen op straat met een mes levensgevaarlijk verwondde, was in meer of mindere mate geradicaliseerd en had extremistische ideeën. Dat zeggen twee deskundigen die een reeks gesprekken met F. en zijn familie hebben gevoerd. Hij maakte geen deel uit van een jihadistische groepering, maar zou daar wel door kunnen zijn geïnspireerd, aldus de experts.

Gedragskundig onderzoek heeft uitgewezen dat F. (32) geestesziek is en volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard. Deskundigen adviseren behandeling in een tbs-kliniek.

De centrale vraag in de strafzaak is of F. als terrorist dan wel als psychiatrische patiënt moet worden beschouwd. F. zei vrijdag voor de rechtbank dat hij ziek was toen hij zijn slachtoffers aanviel. “Ik zag hen als duivels.” In de maanden voor de aanslag ging hij psychisch snel achteruit en leed hij aan achtervolgingswanen.

Aanwijzingen voor terroristische motieven lijken gevonden te kunnen worden in een reeks afgeluisterde gesprekken, waarin F. onder meer spreekt over het afslachten van ongelovigen, in opdracht van Allah. F. weigerde de toegangscode van zijn telefoon aan de recherche af te geven, mogelijk omdat die belastend, jihadistisch materiaal zou bevatten.

F. staat terecht in de extra-beveiligde rechtszaal van de rechtbank op Schiphol. De rechtbank toonde een schokkende video, waarop twee van de drie steekincidenten te zien zijn. Het eerste slachtoffer was een man op een terras, op wie F. uit het niets begon in te steken. Het slachtoffer zat binnen enkele seconden onder het bloed en raakte levensgevaarlijk gewond. Korte tijd later stak F. even verderop een tweede slachtoffer neer. Een derde slachtoffer viel hij van achteren aan en probeerde hij de keel door te snijden. Ook deze man overleefde de aanval maar net. Hulp van omstanders heeft twee slachtoffers het leven gered.

In 2014 vluchtte F. met zijn broer vanuit zijn vaderland Syrië via Libië en Italië naar Nederland. Hun vader kwam een jaar later tijdens zijn vlucht om het leven, toen een schip met zevenhonderd vluchtelingen voor de kust van Libië kapseisde.