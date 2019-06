CNV bepleit minimumtarief 25 euro voor zzp’er

Het CNV vindt het door het kabinet voorgestelde minimumtarief van 16 euro per uur voor zzp’ers veel te laag. De vakbond stelt dat zelfstandigen zonder personeel zeker 25 euro per uur moeten verdienen om te kunnen rondkomen.

Om de zzp’ers aan de ”onderkant” van de arbeidsmarkt te beschermen tegen armoede en schijnzelfstandigheid wil het kabinet een minimumtarief van 16 euro per uur invoeren. Dat bedrag zou voldoende moeten zijn om van te leven en om daarnaast bijvoorbeeld een verzekering voor arbeidsongeschiktheid te nemen.

Het CNV noemt het kabinetsvoorstel ”een schijnoplossing” en stelt dat het minimumtarief zeker 25 euro per uur moet zijn. ”Met het voorstel van 16 euro normaliseer je zwak ondernemerschap en kweek je een categorie B-werknemers: werknemers zonder ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte, pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering”, aldus CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

Van Wijngaarden verwijst naar een zaterdag gepubliceerd onderzoek van het CNV om te wijzen op de slechte financiële positie van veel zzp’ers. Dat onderzoek is uitgevoerd door Maurice de Hond onder 550 zzp’ers. Volgens het onderzoek werkt 30 procent van alle zzp’ers in Nederland vaak meer dan 40 uur per week om rond te kunnen komen. Een op de drie neemt geen of weinig vakantie op omdat er anders geen inkomen is en heeft bovendien geen geld voor onvoorziene uitgaven. Twintig procent van de zzp’ers kan nauwelijks rondkomen.