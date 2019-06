Amsterdam overweegt excuses slavernijverleden

De gemeente Amsterdam overweegt excuses te maken namens de hoofdstad voor het slavernijverleden. Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) zegt dat het college van burgemeester en wethouders “welwillend” staat tegenover een initiatiefvoorstel hierover van een meerderheid van de gemeenteraad.

Zijn woordvoerster bevestigt een bericht hierover in Het Parool. De gemeente gaat het komende jaar de exacte rol onderzoeken van de gemeente Amsterdam in de slavernijgeschiedenis. “Als je excuses maakt, moet je wel weten waarvoor precies”, zegt Groot Wassink in de krant.

In het voorstel roepen de Amsterdamse fracties van DENK, GroenLinks, BIJ1, ChristenUnie, PvdA, SP en D66 ertoe op volgend jaar bij de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli excuses te maken namens de hoofdstad.