Minister spreekt zelf met KPN-top over storing

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) staat in “direct persoonlijk contact” met de directie van KPN over de storing die onder meer noodnummer 112 heeft getroffen. Volgens de minister wordt er “met man en macht gewerkt” aan een oplossing.

Grapperhaus roept op zo nodig een van de alternatieve telefoonnummers te gebruiken of naar het dichtstbijzijnde politiebureau, brandweerkazerne of ziekenhuis te gaan. En “hou ook de nationale én regionale media in de gaten”.

Veel meer kan de minister nu nog niet zeggen, laat hij weten. Hij begrijpt “dat er veel vragen leven” en belooft, zodra hij meer informatie heeft, die snel te delen.