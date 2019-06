Verdwaalde zeehond in Amsterdam

Een zeehond die zondagmiddag strandde bij een sluis bij De Kwakel (Noord-Holland) is weer op zoek gegaan naar de zee, zo meldt het AD. Enkele uren later werd het dier gezien in de Amstel. In de middag reisde een team naar Amsterdam om het welzijn van de zeehond in te schatten en hem eventueel dichter naar de zee te vervoeren. Maar uiteindelijk is de zeehond niet meer aangetroffen voordat het buiten donker werd.

Op basis van gemaakte foto’s vermoeden de deskundigen van Zeehondencentrum Pieterburen dat het gaat om een ringelrob, die normaal gesproken in het poolgebied bij Noorwegen voorkomt. “Dat is dus een pooldier dat hier in Nederland in De Kwakel in een hittegolf terecht komt. Slechte timing”, zegt woordvoerder Sander van Dijk van het zeehondencentrum.

De zeehond werd op zijn route al door enkele mensen gespot en lag rond 18.00 uur ergens bij Amsterdam op een stil plekje wat uit te rusten. Maar toen het hulpteam (vrijwilligers van de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren en een strandingscoördinator) in de avond op de laatste meldingsplek kwam, was de zeehond daar niet meer. In het donker heeft het niet veel zin om te zoeken.

Maandagochtend wordt een nieuwe poging ondernomen het beest te vinden en te kijken wat zijn conditie is. Het zeehondencentrum vraagt mensen die het dier zien dat te melden. Volgens Van Dijk is het de derde ringelrob die in de afgelopen zes jaar ons land aandeed.

Bron: Ad.nl