Blok: onderzoek mogelijk martelen gevangenen

Er komt nieuw onderzoek naar berichten dat gevangenen die door Nederland zijn overgedragen aan de Afghaanse autoriteiten tijdens de missie in Uruzgan zouden zijn gemarteld of onmenselijk behandeld. “Ik vind het van belang dat hierover helderheid komt”, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer.

Het journalistencollectief Lighthouse Reports schreef zaterdag in Trouw met vier gevangenen te hebben gesproken die waren gemarteld. Ze zouden zijn gefolterd en afgeperst. Nederland heeft steeds volgehouden tot op heden geen aanwijzingen te hebben dat overgedragen gevangenen zijn mishandeld.

Joël Voordewind van regeringspartij ChristenUnie vroeg Blok tijdens het Vragenuurtje om opheldering. Dat willen ook onder meer SP en D66. Blok sprak van “zorgelijke berichten”. Het onderzoek moet duidelijk maken of de verhalen kloppen. Ook moet het opheldering geven over het feit dat er geen dossier is van 161 van de 230 overgedragen gevangenen.

Volgens Blok liggen er “indringende vragen” op tafel na de publicatie in Trouw. Hij wilde nog niet ingaan op de vraag of mogelijke slachtoffers compensatie krijgen. “Ik wil eerst weten wat er gebeurd is.” In de media zijn in het verleden al vaker berichten verschenen over mishandeling van overgedragen Afghaanse gevangenen.

Nederland had afspraken gemaakt met de Afghaanse regering over de behandeling van gevangenen. Ook werden ze bezocht door Nederlandse diplomaten. Maar volgens Lighthouse Report ontbrak hiervoor de mankracht bij de diplomaten. De Tweede Kamer had zich er destijds sterk voor gemaakt om de situatie van de gevangenen goed in de gaten te houden.